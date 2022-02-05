العدوان يشن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء

وأوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان السعودي الغاشم استهدف بأربع غارات مطار صنعاء الدولي بأمانة العاصمة، كما شن غارتين على منطقتي زجان وبيت النخيف بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.



يشار إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن 31 غارة جوية على أمانة العاصمة، ومحافظات حجة ومأرب، والجوف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت مصادر يمنية، إن الغارت أدت الى دمار واسع في ممتلكات المواطنين.



الى ذلك كذّبت مصادر ميدانية ما يردده الاعلام السعودي حول تقدم قواته في منطقة حرض على الحدود السعودية اليمنية، وقالت إن القوات السعودية فشلت منذ سبع سنوات في السيطرة على مدينة حرض وإن قواتها ومرتزقتها تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات.