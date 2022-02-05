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السبت 5 شباط 2022 ساعة 15:07

الصحة الايرانية: تسجيل 23 الفا و 130 اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 23 الفا و 130 اصابة جديدة بكورونا
وقالت الوزارة في، بيانها الدوري اليوم السبت: تم ارقاد 1529 مصابا جديدا بكورونا في المستشفيات.

وأعربت عن اسفها لوفاة 64 مصابا بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضي فيما بلغ اجمالي الوفيات بسبب كورونا 132 الفا و 745 شخصا منذ تفشي الوباء في ايران.

ونوهت الى ان اجمالي المصابين بكورونا بلغ 6 ملايين و 543 الفا و 837 الفا فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 6 ملايين و 138 الفا و 692 شخصا منذ تفشي الوباء في البلاد.

وفي سياق آخر بلغ اجمالي جرعات اللقاح من مختلف الانواع المطعمة للمواطنين الايرانيين 134 مليونا و 804 الفا و 696 جرعة لحد الآن.
رقم : 977340
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