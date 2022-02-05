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السبت 5 شباط 2022 ساعة 16:08

الكاظمي: الخلافات السياسية يجب ان لا تصل الى أسس بناء الدولة

الكاظمي: الخلافات السياسية يجب ان لا تصل الى أسس بناء الدولة
وقال الكاظمي خلال الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم إن "واجبنا اليوم جميعاً وضع مصالح الشعب العراقي في الصدارة".

وأضاف، أن "الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى الأسس في بناء الدولة".

واردف، "من واجبنا جميعا وضع مصالح الشعب في الصدارة "، مستدركا انه "لا يجب ان يستقوي أحد على الشعب".

واشار الكاظمي الى ان "العالم ينظر الى التجربة الديمقراطية العراقية بإمعان وهناك رهان على فشلها".

وتابع ان "الديمقراطية ستكون الطريق الاسلم للتعايش بين المجتمعا"، مطمئنا بأن "الخلافات السياسية سوف تتوقف أمام مصالح الوطن العليا".

ولفت رئيس الوزراء الى أن "الجميع في العراق يمتلك الحكمة والمسؤولية والصبر"، مشيرا الى انه "لدى العراق فرصة كبيرة للنهوض على كافة المستويات".

وختم الكاظمي أن "هناك رغبة دولية بوضع العراق في مساحات الاستثمار لتنعكس على توفير الخدمات لجميع العراقيين"، مبينا انه "علينا رفض خطابات الكراهية ومواجهة كل من يستخدمها كمعبر عن المصالح الشخصية والسياسية".
مصدر : وكالات
رقم : 977348
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