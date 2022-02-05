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السبت 5 شباط 2022 ساعة 16:22

رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية

رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت ، اشار رئيسي الى القيود التي ستفرض في ظل تزايد الاصابات بمتحور اوميكرون، وقال: يجب أن يكون لكل مدينة وناحية تواجه مشكلة تزايد الاصابات، ينبغي على مسؤولي المحافظة في نفس المنطقة اتخاذ قرار ما إذا كانت ستفرض قيودًا أو عمليات إغلاق، ولا ينبغي أن تكون هذه الحالة تعمم على انحاء البلاد كما في الماضي.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية في المراسم وقال: على مسؤولي الصحة المراقبة الجادة حتى تتم مراعاة الإجراءات الصحية بدقة في التجمعات وخاصة في أماكن الزيارة.

واوضح رئيسي: "نظرًا لانتشار سلالة اوميكرون والظروف المختلفة والخاصة مقارنة بالسلالة السابقة، يمكن تقديم تعريف جديد للمدن الحمراء (الشديدة الخطورة)، وبالطبع حتى يتم الانتهاء من هذا التعريف، ستظل القواعد السابقة للمدن الحمراء.

وفي معرض تأكيده على مراعاة المبادئ الصحية في وسائل النقل العام ، وخاصة في المترو، قال رئيسي أن "النقل العام هو أحد مناطق العدوى التي يصاب فيها الناس بفيروس كورونا، لذلك من الضروري أن يكون المسؤولين أكثر حذرا ومراقبة في هذا الصدد.

من ناحية اخرى أكد الرئيس الايراني على أهمية تعزيز الامن والاستقرار في المجتمع والتصدي بحزم للعابثين بأمن البلاد.
رقم : 977349
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