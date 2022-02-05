'14 فبراير' البحريني يعزي العراق باستشهاد 'الرائد حسام العلياوي'

وقال الائتلاف في بيان التعزية، إنه تلقى بشديد الحزن نبأ استشهاد المجاهد "الرائد حسام العلياوي"، وهو شقيق الشهيدين السعيدين "وسام وعصام العلياوي"، باغتيال سافر هدفه واضح وهو تذكية الفتنة بين أبناء الجسد الواحد، ما يعطي الإرهاب الأمريكي والصهيوني وأدواتهما فرصةً ذهبية للتربص والانقضاض على البيئة المقاومة في العراق، بحسب تعبيره.



ودعا ائتلاف 14 فبراير الأجهزة الأمنية والقوى الحية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المجرمين، محذرًا من أي آثم يشق وحدة الصف العراقي المقاوم، وحث على استنكار هذه الجريمة الخبيثة والبشعة شكلاً ومضمونًا، والتبرؤ من القتلة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم أشد حساب لوأد الفتنة.



وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الخميس الماضي باتجاه ضابط برتبة رائد منسوب للداخلية وسط مدينة العمارة في ميسان ما أسفر عن مقتله في الحال.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أن "الضابط هو حسام العلياوي شقيق وسام العلياوي القيادي في حركة عصائب أهل الحق، الذي اغتيل في تشرين الأول 2019 في محافظة ميسان".