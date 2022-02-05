الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 شباط 2022 ساعة 17:38

اشتية يدعو الاتحاد الأفريقي لسحب صفة المراقب من "إسرائيل"

اشتية يدعو الاتحاد الأفريقي لسحب صفة المراقب من "إسرائيل"
وقال، في خطاب ألقاه خلال قمة الاتحاد الأفريقي، وفق "فرانس برس"، "ندعو إلى سحب وضع إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليه"، واصفاً منحه لتل أبيب بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وانطلقت اليوم السبت أعمال القمة الأفريقية الـ35 لرؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تحمل خصوصية مهمة، حيث تناقش ملف طرد الإحتلال الإسرائيلي من صفة مراقب في الاتحاد، ضمن مساعٍ تقودها كل من الجزائر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ملفات الأمن والتنمية والتحديات الاقتصادية للقارة.

ويجتمع الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الأفريقي، في محاولة لتنسيق مواقف للتصدي لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، وسلسلة من عمليات استيلاء العسكريين على السلطة من السودان إلى منطقة الساحل.
مصدر : وكالات
رقم : 977367
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
5 شباط 2022
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
5 شباط 2022
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
5 شباط 2022
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
5 شباط 2022
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
5 شباط 2022
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
5 شباط 2022
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
5 شباط 2022
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
4 شباط 2022
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟