الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم

وخلال محادثته الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم، أكد الرئيس الإيراني “السيد إبراهيم رئيسي” حيازة العراق على مكانة مميزة في سياسة الانفتاح و تطوير العلاقات الإيرانية مع جيرانها، و التي تتبناها الحكومة الثالثة عشر بإيران منذ بدئها.



و خلال كلامه مع “الكاظمي”، تطرق “رئيسي” للتعاون الإيراني-عراقي في مواجهة داعش و الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنها تجربة ناجحة من شأنها تثبيت السلام و الأمن في المنطقة، كما شدد على ضرورة خروج القوات الأمريكية من المنطقة “إن طرد الأمريكيون من المنطقة بشكل حقيقي لا صوري، فسنشهد وصولها إلى الاستقرار و الصلح و ذلك بتكاتفنا معا”.



و حول المحادثات الإيراني_سعودية، ثمن الرئيس الإيراني الجهود العراقية لإنشائها بين الطرفين، و قال :” الإيرانيون على استعداد للاستمرار في هذه المفاوضات حتى الحصول على النتائج، بشرط تحضر السعوديين لها في جو من التفاهم و الاحترام المتبادل”.



و في الشأن اليمني، ذكر “رئيسي” “المصائب و الجرائم النازلة بهذا الشعب” متمنيا حضور العراق لرفع الحصار و منح اليمنيين حقوقهم.



من جهته رحب “مصطفى الكاظمي” بتطوير العلاقات الثنائية بين طهران و بغداد، حيث أمل تعميق الروابط الاقتصادية و التعاون بين الجارتين.



يذكر إجراء المحادثات بين طهران و الرياض بهدف تخفيف التوتر بين البلدين، خاصة بعد قطع العلاقات بينهما عام 2016، و ينتظر محللون تحديد مستقبل الروابط الإيراني سعودية على أساس المفاوضات بينهما.