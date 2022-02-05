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السبت 5 شباط 2022 ساعة 19:25

سوريا تكشف خسائر هائلة في قطاع النفط

سوريا تكشف خسائر هائلة في قطاع النفط
وخلال اجتماع تتبع لخطة وزارة النفط والثروة المعدنية تضمن مراجعة ما تم إنجازه وتتبع لخطة العام المنصرم للمؤسسات والشركات التابعة لها بينت الوزارة أن إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية.

وذكرت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب منه 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف تم تسليم 79 بالمئة منه لوزارة الكهرباء و6 بالمئة لوزارة الصناعة و15 بالمئة لوزارة النفط والثروة المعدنية مشيرة إلى أن متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي بلغ 9 ملايين متر مكعب بما فيها محطة السويدية خلال العام الماضي.

كما بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 118 ألف طن (48 ألف طن مصاف و70 ألف طن معامل الغاز) بما يعادل 323 طناً يومياً.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكرير حوالي 5.7 ملايين طن من المشتقات النفطية في مصفاتي حمص وبانياس وبلغ إنتاج المصافي خلال العام المنصرم بنزين ممتاز 944 ألف طن، بنزين عادي 11 ألف طن، مازوت 1.519 مليون طن، فيول 2.734 مليون طن، اسفلت 77 ألف طن كما تم إنتاج 1.1 مليون طن من الفوسفات و113 ألف طن من الملح.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ بداية الحرب على سورية وصل عدد الشهداء في قطاع النفط والثروة المعدنية إلى 235 شهيداً و46 مصاباً وبلغ عدد المخطوفين 112 مبينة أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في الوزارة بلغ حوالي 100.5 مليار دولار حتى الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 977385
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