هل سيتم التوافق على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة؟

وقال صالح في كلمة له القاها في يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، "نمر بظرف دقيق وهي فرصة لمراجعة الأداء السياسي".



وأضاف "نقف اليوم امام تطلعات شعب عانى طويلاً من ازمات وكوارث الحروب والاستبداد والارهاب حان الوقت لتجاوزها عبر حكم رشيد".



وشدد على أنه "لم يعد مقبولا استمرار هذا الوضع الراهن والعراق الآمن لدولة نريدها دستورية حامية لا قامعة".



كما قال صالح "نحتاج لمراجعة جدية لمجمل وضعنا السياسي والتأسيس لعقد سياسي جديد".



ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم الخيار الديمقراطي في اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وقال "يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة" مضيفا "نريد حكومة تحقق الطموح الوطني وتطلعات الشعب".



وتابع بالقول: نريد حكومة عراقية مقتدرة لاتخضع لضغوط خارجية وليس عليها وصاية من احد.



ومن جانبه شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ان الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى أسس بناء الدولة.



وقال الكاظمي خلال الحفل التأبيني في ذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم إن "واجبنا اليوم جميعاً وضع مصالح الشعب العراقي في الصدارة".



وأضاف، أن "الخلافات السياسية يجب أن لا تصل إلى الأسس في بناء الدولة".



واردف، "من واجبنا جميعا وضع مصالح الشعب في الصدارة "، مستدركا انه "لا يجب ان يستقوي أحد على الشعب".



واشار الكاظمي الى ان "العالم ينظر الى التجربة الديمقراطية العراقية بإمعان وهناك رهان على فشلها".



وتابع ان "الديمقراطية ستكون الطريق الاسلم للتعايش بين المجتمعا"، مطمئنا بأن "الخلافات السياسية سوف تتوقف أمام مصالح الوطن العليا".



ولفت رئيس الوزراء الى أن "الجميع في العراق يمتلك الحكمة والمسؤولية والصبر"، مشيرا الى انه "لدى العراق فرصة كبيرة للنهوض على كافة المستويات".



وختم الكاظمي أن "هناك رغبة دولية بوضع العراق في مساحات الاستثمار لتنعكس على توفير الخدمات لجميع العراقيين"، مبينا انه "علينا رفض خطابات الكراهية ومواجهة كل من يستخدمها كمعبر عن المصالح الشخصية والسياسية".



وفي سياق متصل نشر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم السبت، تغريدة جديدة بشأن رؤيته لشكل الحكومة العراقية المقبلة.



وكتب رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في تغريدته: "‏حكومة وطنية أغلبية إصلاحية".



وذكر رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في كلمة مقتضبة له في مقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، انه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى اشعار اخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



وأضاف العذاري ان الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر شباط الجاري، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة الصدرية جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل والخاصة باختيار رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب.



يأتي ذلك قبل انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل، والتي من المقرر ان تشهد التصويت على اختيار رئيس للجمهورية، علماً أنه تمت المصادقة على ترشيح 25 شخصية لرئاسة الجمهورية.



الكتلة الصدرية كانت قد اتفقت مع المكون السنّي والحزب الديمقراطي الكوردستاني على اختيار محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي، وتفاهمات بشأن هوشيار زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية، من أجل انتخابه في جلسة البرلمان المقبلة في 7 من شهر شباط الجاري، فيما تمسك الاتحاد الوطني الكوردستاني بمرشحه برهم صالح، علما ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيطر على هذا المنصب أثناء تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003.



لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا نواب كتلته الى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية، إذا لم يك "مستوفيا للشروط".



المحكمة الاتحادية، وبخصوص تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، كانت قد خلصت الى أن مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي.



وفي هذا الصدد رأى القيادي قيادي في ائتلاف دولة القانون، السبت، ان اعلان الكتلة الصدرية تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة يؤشر الى قلق لدى الصدريين بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب الرئيس الا بالثلثين، معتبرا أن حكومة الأغلبية انتهت وستعود القوى السياسية الى تشكيل حكومة توافقية.



وقال جاسم محمد جعفر ان ” قرار التيار الصدري بتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة والايعاز الى نوابهم بعدم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يؤكد الحالة القلقة لدى الصدريين بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز انتخاب رئيس الجمهورية الا بالثلثين” .



وأضاف ان ” حكومة الأغلبية انتهت ولابد للصدريين الجلوس مع اطراف الاطار وفتح حوارات جديدة لتشكيل حكومة توافقية”، مرجحا في الوقت نفسه ذهاب الصدريين الى المعارضة”.



من جهته دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس مجلس وزراء جديدين وفق البرنامج الحكومي بعيدا عن التدخلات الحزبية والسياسية.



وقال الحكيم في كلمة له بمناسبة يوم تأبين الشهيد العراقي الذي يقيمه سنويا تيار الحكمة في بغداد، "بعد مرور عقدين على التجربة الديمقراطية في العراق، يجب أن نؤمن بأن السبيل الوحيد للتغيير والإصلاح والإستقرار هو التداول السلمي للسلطة والممارسة القانونية لها، فالديمقراطية تضمن فرص المشاركة أو المعارضة أو الحياد الإيجابي وتبادل الأدوار والمواقع بمرونة وسلاسة وأمان".



وأكد أن "الإحتكام الى قواعد الديمقراطية يجب أن يكون منهجا ملزما للجميع، فلا يحق لطرف أن يلجأ الى المعارضة غير السلمية ولا يحق لطرف آخر أن يمارس سلطته لقمع الآخرين وتصفيتهم وتهميشهم، فالعراق أكبر منا جميعا ويستوعبنا جميعا ولا يختزل في أحد منا مهما كان".



وقال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية "نريد رئيسا للجمهورية قادرا على اتخاذ القرارات وتطبيق الدستور بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية".

