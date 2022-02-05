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السبت 5 شباط 2022 ساعة 20:06

ملايين الزائرين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع) في سامراء

ملايين الزائرين يحيون ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع) في سامراء
وشارك في هذه المناسبة الدينية أكثر من 300 موكب خدمي وعزائي توافدت إلــى ســامــراء مـنـذ أيــام لإحــيــاء الـشـعـائـر الخاصة بهذه الزيارة.

وصرح مسؤول وحدة المواكب علي حسين عن مشاركة 320 موكبا خدميا خلال الزيارة موزعة حسب الخطة المتضمنة نشر المواكب الخدمية على طريق الزائرين وصولا للمرقد المقدس.
وأضاف "قدمت المواكب الخدمية خدماتها قبل اسبوع وعلى مدار الساعة ومستمرة بتقديم الخدمة لاستمرار توافد الزائرين الكرام فيما تم التنسيق على دخول المواكب العزائية واقامة برامجها داخل الصحن الشريف".

وأشار الى ان "هناك تنسيق مستمر مع اقسام العتبة المقدسة لتقديم الدعم اللازم للمواكب الخدمية مثمنين في الوقت نفسه الدور المبارك الذي تقوم به المواكب الخدمية تجاه زوار في هذه الزيارة المؤلمة".

من جانبه قال مدير إعلام العتبة العسكرية محمد المـنـاوري في تصريح صحفي إن "ملايين الزائرين توافدوا إلى مدينة سامراء المقدسة لإحياء ذكـرى استشهاد الإمـام علي الـهـادي (ع) وسط استنفار أمني و خدمي وصحي".

وأوضـــح أن "الــجــوانــب الـخـدمـيـة لـلـزيـارة تقدم بتنسيق عـال بين العتبة العسكرية والـحـكـومـة المـحـلـيـة، فـضـلاً عـن الاسـنـاد الذي يقدمه ديوان الوقف الشيعي والدوائر الـحـكـومـيـة والـعـتـبـات المـقـدسـة (الـعـلـويـة، الحسينية، الـكـاظـمـيـة، الـعـبـاسـيـة) وأمـانـة مسجد الكوفة المعظم".

وأشــــار المـــنـــاوري إلـــى "وجــــود تـنـسـيـق مــتــواصــل مــع قــيــادة عـمـلـيـات ســامــراء والـقـيـادات الأمنية فـي المحافظة والحشد الشعبي، ولــواء الإمــام الـهـادي (ع) وفرقة الـعـبـاس الـقـتـالـيـة وقــيــادة سـرايـا الـسـلام لـتـأمـين الـطـرق ومــداخــل مـديـنـة سـامـراء، إضافة إلى تهيئة شعبتي الأمن الخارجي والداخلي لتنظيم دخول وخروج الزائرين والــتــحــكــم بــدخــول الــعــجــلات مــن خــلال المنافذ الرئيسة".

بــــدوره، قــال مــديــر صـحـة صــلاح الـديـن رائد ابراهيم حمد إن "الدائرة استنفرت جهودها وملاكاتها في أقضية سـامـراء وبلد والدجيل من خلال نشر 33 عـيـادة ومـفـرزة طبية على طول الطريق الرابط بين سامراء وبغداد مع نشر سيارات اسعاف ومستشفيين متنقلين".

ولـفـت إلــى "الـتـأكـيـد عـلـى اتـبـاع الـشـروط الصحية من قبل الزائرين وتعزيز التوعية وتقديم النصائح والارشـــادات لأصحاب المواكب".
مصدر : وكالات
رقم : 977397
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