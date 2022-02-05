الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 شباط 2022 ساعة 20:07

ليبيا تطلب دعم الاتحاد الأفريقي لإخراج المرتزقة

ليبيا تطلب دعم الاتحاد الأفريقي لإخراج المرتزقة
وأضاف المنفي في كلمته خلال قمة الاتحاد الإفريقي الخامسة والثلاثين: "نؤكد دائما على ما طرحناه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سيبتمبر/ أيلول، بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل الوصول لتوافق يقود لانتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة والحفاظ على العملية السياسية".

وناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، في ليبيا، نجلاء المنقوش، عددا من الملفات مع وزير خارجية تشاد شريف زين، في وقت سابق، ومن بينها مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية لصالح الاتحاد الأفريقي.

والتقت الوزيرة الليبية نظيرها التشادي في العاصمة الأثيوبية أديس بابا، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية الليبية.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى "مسألة المتأخرات المالية المتراكمة منذ سنوات مضت على الدولة الليبية، حيث تترأس جمهورية تشاد اللجنة الوزارية لتقدير "الأنصبة والمساهمات" بالاتحاد الأفريقي".
رقم : 977398
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
5 شباط 2022
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
5 شباط 2022
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
5 شباط 2022
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
5 شباط 2022
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
5 شباط 2022
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
5 شباط 2022
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
5 شباط 2022
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
4 شباط 2022
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟