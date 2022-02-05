الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 شباط 2022 ساعة 20:17

من "ريان" المغربي إلى "فواز" السوري من ينقذ الطقولة؟

من "ريان" المغربي إلى "فواز" السوري من ينقذ الطقولة؟
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، وبشكل أقل تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

حملة تعاطف كبيرة، وغضب شديد أثارتها القضية خاصة بعد نشر الفيديو الذي يوثق حالة التعذيب، وقد أعرب عدد من السوريين عن ضرورة المساعدة في إنهاء محنة الطفل.

وعرفت قضية الطفل فواز وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا، بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وذلك بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة.

وتناقل النشطاء، وسم "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.

قضية الطفل السوري المختطف بات عليها أكثر من 3 أشهر إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، وتزامنها مع قضية الطفل المغربي العالق في بئر عميق والتي نالت اهتمام العالم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، كما تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

وناشد مواطنون سوريون "للتحرك لتحرير الطفل أو الاستجابة لطلب خاطفيه بدفع 500 مليون ليرة سورية، نظراً لقساوة المشهد، وصرخات الطفل الذي ظهر منزوع الملابس"، خاصة بعد إرسال الخاطفين عدة مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب الطفل إلى عائلته حيث وجه أقارب الطفل، نداءات للخاطفين للإفراج عنه، مشيرين إلى استعدادهم لدفع الفدية "مهما كانت... على الرغم من الحالة المادية الصعبة لأهل الطفل وقلة الحيلة في تأمين المبلغ المطلوب".
رقم : 977401
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
5 شباط 2022
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
5 شباط 2022
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
5 شباط 2022
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
5 شباط 2022
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
5 شباط 2022
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
5 شباط 2022
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
شخصيات عربية تقاطع "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني
5 شباط 2022
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في
رعب السيد نصر الله يأسر الإحتلال في 'بيت العنكبوت'
4 شباط 2022
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
صنعاء: القادم سيكون أشدّ وعلى دول العدوان إدراك أنّ موازين القوى تغيرت
4 شباط 2022
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟
4 شباط 2022
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
من البغدادي الى القرشي الى العيساوي.. فيلم هوليودي يتكرر والاسماء تتعدد!
4 شباط 2022
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
الانتخابات النيابية اللبنانية.. بين صراع السياسيين وأطماع أمريكا وحلفائها
4 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
مناورة "سرية" تحاكي الهجوم على إيران.. لماذا سرّبتها "إسرائيل" للإعلام؟