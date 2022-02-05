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السبت 5 شباط 2022 ساعة 20:19

الإمارات تستحدث معسكرا جديدا في جزيرة سقطرى

الإمارات تستحدث معسكرا جديدا في جزيرة سقطرى
وأوضحت المصادر أن الإمارات جهزت المعسكر بكافة المعدات والآليات العسكرية بمدينة حديبو عاصمة الجزيرة، بعد استحداثها مطار عسكري مشترك مع القوات البحرية الإسرائيلية.

المصادر أوضحت استمرار إرسال الإمارات خبراء عسكريين من جنسيات مختلفة بينهم صهاينة إلى الجزيرة التي أصبح الكيان الصهيوني يمتلك قاعدة عسكرية فيها منذ العام 2020م.

وجاء استحداث المعسكر بعد عودة القيادي القبلي التابع للإمارات عبدالله عيسى بن عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، المتهم بالخيانة والتواطؤ مع احتلال الجزيرة.

يشار إلى أن القوات الإماراتية اعتقلت رئيس فرع ما يسمى "الانتقالي الجنوبي" بجزيرة سقطرى المدعو رأفت الثقلي، وسط تكتم شديد الذي اختفى فجأة عن المشهد المحلي منذ نوفمبر من العام 2021م.
مصدر : وكالات
رقم : 977402
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