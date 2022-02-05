 برلماني إيراني: ماكرون أقر بحق إيران بعدم الوثوق بأمريكا

وأشار ميرتاج الديني في تصريح صحفي له اليوم السبت إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الإيراني ابراهيم رئيسي حول مفاوضات فيينا وإحياء الاتفاق النووي، قائلاً أن ماكرون أقر بحق إيران بعدم الوثوق بأمريكا.



وفي الاسبوع الماضي، ناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، الحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والتحقق والضمانات السارية للتنفيذ السليم لخطة العمل الشاملة المشتركة.



وخلال الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي، ونقلت تفاصيله وكالة "إرنا"، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات بين طهران وباريس. ووفقا لها، "أدان الجانبان الهجمات العسكرية على الشعب اليمني".

وبحسب الوكالة، قال الرئيس رئيسي: إن "الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها"، مضيفا أن إيران "أبدت بالفعل الإرادة والجدية للتوصل إلى اتفاق في نهاية المفاوضات".



وقال: إن "أي جهود من قبل الأطراف الأخرى في هذا الصدد يجب أن تهدف إلى رفع العقوبات والتحقق والضمانات الصحيحة".

وأكد رئيسي على أن "الأمن والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحلول الإقليمية وليس التدخل الأجنبي، ودعا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن".



بدوره، قال الرئيس الفرنسي، وفقا لما نقلته "إرنا": إن "إيران محقة في عدم الوثوق بالولايات المتحدة، لأن الأزمة الحالية ترجع إلى سلوك أمريكا".

ووفقا للوكالة، "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية بما في ذلك الوضع الحالي في لبنان".

