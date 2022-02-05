واعتبر شمخاني أن حق إيران القانوني في الحفاظ على القدرات والمنجزات السلمية للبرنامج النووي، إلى جانب ضمان أمنها من الاشرار المدعومين لا يمكن تقييده بأي اتفاق.



على خلفية إعادة الولايات الأمريكية لإعفاءات تتعلق بأنشطة البرنامج النووي الإيراني و التي ألغيت إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق "ترامب"، لم تشهد إيران اختلافا في مواقف سياسييها، فردات الفعل جميعها تؤكد سيطرة الشك على النظرة الإيرانية لكل ما يأتي من أمريكا.



فيما اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، أن القرار الأمريكي بإعادة الاستثناءات "النووية" سيسرع من استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة مع عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق.



فيما أكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ان ما يهمنا بشأن رفع الحظر في مفاوضات فيينا هو اخذ الضمانات في كافة المجالات من الطرف المقابل، قائلا: نواصل جهودنا للحصول على ضمانات حقيقية من الغرب وهناك تفاهم في جزء من هذا الشأن.