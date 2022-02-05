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السبت 5 شباط 2022 ساعة 21:08

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال غرب جنين

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال غرب جنين
وأفادت مصادر محلية، أن إطلاق النار استهدف دورية الاحتلال أثناء مرورها قرب قرية تعنك في مدينة جنين المحتلة.

وأوضحت المصادر أنه بفعل إطلاق النار تم إعطاب آلية عسكرية لقوات الاحتلال حيث تضررت ما أدى لتوقفها عند مدخل بلدة رمانة غرب جنين.

واعترف جيش الاحتلال بتضرر مركبة عسكرية إسرائيلية جرّاء إطلاق مركبة مسرعة النار عليها غرب جنين.

وتصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.

ويُشار إلى أنه ييحيط بجنين تسع مستوطنات هي: جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش، ثلاث من هذه المستوطنات تم اخلاؤها عام 2005.

وتوزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وإحلال آلاف المستوطنين.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.

وبحسب أحد التقارير، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 977411
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