اللواء صفوي: على جيران إيران الشرقيين القيام بمسؤولياتهم في مجال المخدرات

وإشار اللواء يحيى رحيم صفوي امام لجنة مكافحة المخدرات إلى الآثار المدمرة للمخدرات على الصحة والاقتصاد والأمن وقال: ان المخدرات من النوع الصناعي والتقليدي تشكل تهديدا خطيرا لصحة المجتمع وحيويته والحفاظ على أسس الأسرة الإيرانية والاقتصاد الأسري والوطني والتوظيف والإنتاج وتقود الى انحطاط الشباب وخداعهم الثقافي ومنع تقدم وطننا الحبيب ، ويجب أن نتعامل مع قضية المخدرات بنفس العزيمة الوطنية مثل قضية مواجهة فيروس كورونا.



وعن ما ينبغي القيام لمواجهة خطر المخدرات؟ قال اللواء صفوي إنه على المستوى العالمي ، يجب على الحكومات الغربية والشرقية والإقليمية الضعيفة تشكيل تحالف عالمي وإقليمي لتدمير مراكز زراعة المخدرات ومصدر الزراعة.



وأضاف: "للأسف ، لم يكتف الأميركيون بعدم تحقيق الأمن والاقتصاد لأفغانستان أثناء احتلالها ، بل زادوا أيضًا تجارة المخدرات بمقدار 50 ضعفًا".



وأضاف اللواء صفوي: "مواجهة شبكات مافيا المخدرات وتدميرها تتطلب شبكات استخباراتية وعملياتية وتحالفًا دوليًا".



