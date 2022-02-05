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السبت 5 شباط 2022 ساعة 22:02

’قسد’ تكشف تفاصيل صادمة عن استهداف سجن الحسكة الدموي!!

’قسد’ تكشف تفاصيل صادمة عن استهداف سجن الحسكة الدموي!!
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن هفال قرتاي، قائد ما يسمى "وحدة القوات الخاصة" التي عملت على تطهير سجن الصناعة ومحيطه من خلايا "الداعشين" خلال الهجوم الأخير، قوله: "السبب الرئيسي لتفعيل وتقوية خلايا "داعش" النائمة هو الصمت الدولي وضعف الدعم لـ"قسد" في مواجهتها للإرهاب"، على حد قوله حيث تدعم امريكا الجماعة بمختلف انواع الاسلحة اللوجستية.

وتابع: " نحن نعتمد على الموارد غير الكافية لخوض الصراع"، على حد قوله.

ولفت القيادي إلى أن "قسد" كانت على دراية منذ فترة ملموسة أن سجن الصناعة سيصبح هدفا لهجوم "داعشي"، وتلقت تقارير استخباراتية عن ارتفاع عدد خلايا التنظيم في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض الإرهابيين يعبرون نقاط التفتيش تحت قناع مدنيين دون مواجهة أي مشاكل.

وصرح قرتاي بأن "قسد" تسيطر حاليا على سجن الصناعة بالكامل، غير أنه يتوقع هجمات جديدة عليه.

ويأتي ذلك على خلفية عمليات المداهمة والتمشيط التي تواصلها قوات الأمن الكردية في الحسكة بعد الهجوم الذي تمكنت خلايا "داعشية" خلاله من السيطرة على سجن الصناعة وإخلاء سبيل عدد من عناصر التنظيم المعتقلين هناك.

وتمكنت قوات "قسد"، التي استقدمت تعزيزات ملموسة إلى الحسكة، من استعادة السيطرة على السجن ومحيطه، بإسناد من الطيران الامريكي الذي قصف بلدة غويران بالدبابات والحوامات، ما نتج عنه تهجير العديد من سكان المنطقة، لكن التوترات الأمنية لا تزال متزايدة في المدينة.

وخلفت أحداث سجن الحسكة، حسب بيانات "أسوشيتد برس"، 121 قتيلا في صفوف "قسد" وحرس السجن، و380 آخرين في صفوف "داعش".

وكان سجن الصناعة يضم أكثر من ثلاثة آلاف معتقل من عناصر "داعش" الأسرى، ويعد أكبر سجن على مستوى العالم لإرهابيي هذا التنظيم.
مصدر : وكالات
رقم : 977426
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