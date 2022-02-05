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السبت 5 شباط 2022 ساعة 23:11

إخراج الطفل المغربي "ريان" من البئر

إخراج الطفل المغربي "ريان" من البئر
وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام مغربية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الطفل ريان داخل البئر التي سقط فيها بضواحي شفشاون المغربية، حيث جرت المرحلة الأخيرة من عملية الإنقاذ.

وقالت بأنه تم تجهيز مروحية وطاقم طبي متخصص في الإنعاش لتوفير الرعاية للطفل ريان فور إخراجه.

وأفادت وكالة "فرانس برس" عصر اليوم بأن رجال الإنقاذ دخلوا منذ لحظات النفق لإخراج ريان.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول أن كاميرات المراقبة رصدت الطفل وهو يستلقي على جانبه داخل البئر، كما وصلت سيارة إسعاف إلى موقع النفق الذي يشهد محاولات إنقاذ الطفل ريان في ضواحي شفشاون، حيث قالت مصادر صحفية مغربية إن عمليات الحفر اليدوي انتهت وإن فريقا دخل النفق لإنقاذ الطفل.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن سيارة الإسعاف تقل والدي الطفل ريان رفقة طاقم طبي.

في تلك الأثناء، أكد مراد الجزولي المهندس في فريق الإنقاذ، أنه سيتم إخراج الطفل ريان اليوم، مشيرا إلى أن صخورا ضخمة وانهيارات للتربة هي أبرز الصعوبات التي واجهت فرق الإنقاذ.

وسقط ريان في بئر بعمق 32 مترا في ضواحي شفشاون شمالي البلاد يوم الثلاثاء الماضي، في حادثة لقيت تفاعلا واسعا محليا وعربيا.

وجرت جهود الإنقاذ وسط صعوبات عديدة، كان آخرها وجود صخرة أبطأت عمليات الحفر الأفقي الذي بدأ أمس الجمعة، واستمر بمعدات بسيطة خوفا من انهيار التربة.

وقد تمت الاستعانة بصهريج ضخم فُتح من الجانبين لدعم المنطقة التي يحفر فيها، وقالت السلطات المغربية إن عملية الإنقاذ دخلت مرحلتها الأخيرة والحاسمة.

وعملت فرق الإنقاذ يدويا منذ أمس على حفر نفق أفقي إلى البئر، للنفاذ من خلاله وسحب الطفل إلى الخارج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورا التقطتها عدسات الكاميرا من داخل البئر للطفل ريان، وهو يمسك بأحد الأنبوبين اللذين تم إيصالهما إليه لتزويده بالأكسجين والغذاء والماء.
مصدر : وكالات
رقم : 977431
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