عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي

وأعلن الديوان الملكي في المغرب في بيان لها بثه التلفزيون الرسمي عن وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر.



ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج الطفل المغربي ريان بسلام وهو على قيد الحياة، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض.



وكانت فرق الإنقاذ قد وصلت إلى ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، السبت، فيما قام فريق الإنعاش بتجهيزه داخل النفق قبل إخراجه عبر نقالة.



وكانت السلطات المغربية قد أحضرت سيارة إسعاف وطائرة مروحية مجهزة للإنعاش، من أجل نقل الطفل إلى المستشفى بسرعة، بمجرد التمكن من إخراجه.



وذكرت مصادر مطلعة، أن ريان أصيب بكسور إثر سقوطه داخل البئر من ارتفاع شاهق.



وتجمع مئات الأشخاص في موقع البئر، دعما لرجال الإنقاذ وترقبا لعملية إخراج الطفل، فيما تطوع آخرون للمشاركة في عملية الحفر، على رأسهم "عمي علي"، الذي قاد جهود حفر النفق الأفقي الموازي للبئر، والذي نال شعبية واسعة بسبب جهوده.







