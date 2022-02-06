الحزن يخيم على العالم بوفاة الطفل المغربي ريان

ونعى الديوان الملكي المغربي الطفل ريان للشعب المغربي وقدم الملك محمد السادس خالص العزاء لأسرة ريان خلال اتصال هاتفي.



وفي هذا الصدد أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.



وكتب عزيز أخنوش على حسابه على "فيسبوك": "بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان."



وعربياً قدم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الطفل المغربي ريان.



وبدوره نعى الأزهر الشريف، الطفل المغربي ريان، حيث تقدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لوالدي "ريان"، ولملك وحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



ولقيت الحادثة تفاعلا كبيرا من العديد من المسؤولين في العالم العربي من بينهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.



وفي تغريدة على حسابه على الإنترنت قال الحلبوسي: "الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية في زمن التنكر للإنسان. مضيفا "رغم النهاية الحزينة سيبقى ريان درسا لنا جميعاً أن نجيّش كل الدولة من أجل إنسان."



ودولياً فقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.



وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم."





ويذكر أنه بأصوات التكبيرات لآلاف المواطنين الوافدين على قرية جبلية شمال المغرب، خرج رجال الإنقاذ يحملون الطفل ريان بسرعة كبيرة وسط فرحة عارمة لم تدم طويلا حتى فوجئ الجميع بخبر اعلان الديوان الملكي وفاة الطفل.



وكالة المغرب العربي للأنباء قالت ان الملك محمد السادس أعرب عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، ومشيداً بالجهود التي بذلتها مختلف السلطات، وبالتضامن، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية.



ورجح البعض أن تكون السلطات قد علمت بوفاته قبل الوصول اليه واخراجه من البئر وانتظرت لإخراج الطفل حتى تعلن عن وفاته رسميا، تجنبا لحدوث فوضى في القرية التي كانت تعج بآلاف المواطنين الذين قدموا من مختلف المدن لمتابعة جهود الإنقاذ.



وفي السياق نفسه اعتبر شهود عيان ان عملية إخراج الطفل عرفت تهاوناً وتأخراً في البداية بسبب عدم تقدير المسؤولين المحليين خطورة الوضع، ولم تبدأ التحركات الجدية إلا بعد يوم من سقوط ريان في البئر، واستمر العمل ليل نهار دون توقف واتخذ طابعا احترافيا.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى بيت عزاء مفتوح، يتبادل فيه رواده من مختلف الدول العربية والاسلامية التعازي، بعد وفاة طفل جمعتهم قصته المأساوية ووحدهم الأمل في خروجه من جوف البئر سالما.