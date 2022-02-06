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الأحد 6 شباط 2022 ساعة 21:30

تتواصل الردود ايرانية حول الإعفاءات الاميركية في المجال النووي

تتواصل الردود ايرانية حول الإعفاءات الاميركية في المجال النووي
وفي هذا الصدد أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايران علي شمخاني ضرورة أن توجد القرارت السياسية الأميركية توازناً في الالتزامات من أجل التوصل الى اتفاق جيد. واضاف شمخاني إنه رغم التقدم الطفيف في مفاوضات فيينا، إلا أنّ التوازن الضروري في التزامات الأطراف مازال بعيداً.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لم نر أي مبادرة جادة ومهمة من الولايات المتحدة لإحياء الإتفاق النووي مؤکدا نحن نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت.

وقال أمير عبداللهيان: لم نتلق أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة لإحياء الإتفاق النووي ومفاوضاتنا تسير في اتجاه لا تُثار فيه مسألة الشروط المسبقة.

واضاف: لم نتلق نصًا أو اقتراحًا في إطار الشروط المسبقة، وستستند مفاوضات فیینا إلى وجهات نظر الخبراء والاتفاق الذي یخدم مصالح شعبنا وبلادنا.

وقال إن الإجراءات التي تحدث على الورق يمكن أن تكون جيدة ، معتبرا ای إجراء يهدف إلى الغاء الحظر سیکون جیدا ايضا.

وتابع امير عبد اللهيان: يجب أن نشهد خطوات عملية على أرض الواقع وعلى الولايات المتحدة أن تلغي الحظر بشكل عملي وملموس وما يهمنا هو نتيجة مفاوضات فيينا والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه. نحن نرید ان نلمس بعض المبادرات خلال مفاوضات مجموعة 4 + 1 عبر عملية تبادل الـ non-paper بین ایران وامریکا بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وصرح: يرسل لنا الأميركيون رسائل متكررة من خلال بعض الوسطاء يدعون أنهم يتمتعون بحسن نية لكننا لم نر مبادرة جادة من قبل الأميركيين طوال المفاوضات الحالية.

وردا على أنباء عن "اتفاق لمدة عامين او اتفاق مؤقت"، قال نحن نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت.

وتستكمل الجولة الثامنة من محادثات فيينا يوم الاثنين بين ايران والدول الاوربية بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي بهدف إلغاء الحظر المفروض على ايران، حيث اعتبر المبعوث الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف، أن القرار الأميركي بإعادة العمل ببعض الإعفاءات النووية هو خطوة في الاتجاه الصحيح وستساعد في تسريع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران للالتزام بالاتفاق.
رقم : 977569
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