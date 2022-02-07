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الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 09:24

العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الايرانية بعد الصين

العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الايرانية بعد الصين
وأوضح روح الله لطيفي في تصريح له الاحد، أن العراق استورد سلعا من ايران بقيمة 7.295 مليار دولار بنمو 14 بالمئة على أساس سنوي ويعد ثاني مستورد للسلع الايرانية بعد الصين.

وأشار أن صادرات منتجات الثروة السمكية والمواشي والألبان والمنتجات الزراعية والغذائية للعراق بلغت اكثر من 2 مليون و 660 الف طن بنحو 1.228 مليار دولار والبقية شملت المعدات والمواد المعدنية والانشائية وغيرها.

بالمقابل أكد المتحدث استيراد ايران سلعا من العراق بحجم اكثر من 1 مليون و 994 الف طن من السلع باكثر من 920.482 مليون دولار بنمو من ناحية الكم 2414 بالمئة والسعر 793 بالمئة وقال ان العراق يعد تاسع بلد من حيث صادرات السلع الى ايران.
مصدر : وكالات
رقم : 977622
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