الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 09:33

تعليق الرحلات الجوية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات

تعليق الرحلات الجوية بين الكيان الإسرائيلي والإمارات
وكان المراسل الدبلوماسي في وكالة "واللا" العبرية، باراك رافيد، كشف، السبت، عن أن خلافا نشب بين جهاز الأمن الإسرائيلي الشاباك وسلطات الأمن في دبي، سيتسبب بتوقف جميع الرحلات الجوية بين الجانبين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، الأحد، أن "المفاوضات الهادفة إلى حلحلة الخلافات مع سلطات دبي بخصوص التدابير لتأمين الرحلات الجوية التي تقل الإسرائيليين إلى دبي ومنها، وصلت لطريق مسدود".
وأضافت: "تدور هذه الخلافات حول مطالب الدوائر الأمنية في تل ابيب بالسماح لها بزيادة عدد العاملين المحليين والإسرائيليين الذين يتعاملون في مطار دبي مع هذه الرحلات، الأمر الذي ترفضه السلطات الإماراتية".
وزعمت شركات الطيران الإسرائيلية أن "اقتراح تحويل الرحلات الجوية إلى أبو ظبي سيكلفها خسائر مادية، لأن غالبية الإسرائيليين يريدون الوصول إلى دبي".
وقدرت مصادر في وزارة خارجية الاحتلال، أن "تتم تسوية هذه الخلافات التقنية خلال الأيام القادمة".
ولم تعلق الإمارات قط على هذه الأنباء منذ بداية الأزمة بين سلطات أمن مطار دبي وجهاز الشاباك.

وسبق أن ذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن "السلطات في دبي أبلغت شركات الطيران الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، أنه اعتبارا من هذا الأسبوع، ستتغير الإجراءات الأمنية التي بدأت في نهاية 2020 حول الرحلات الجوية من وإلى تل ابيب".
ونوّه إلى أن "التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 8 شباط/ فبراير الجاري، ويرفض جهاز الأمن العام الإسرائيلي الذي يرشد شركة" العال"، المسؤولة نيابة عن إسرائيل عن أمن رحلات جميع الشركات الإسرائيلية، الموافقة عليها بالصيغة الجديدة".
وبحسب تقرير لموقع "واينت" الإسرائيلي، "تأخرت بعض الرحلات الجوية في الأشهر الأخيرة؛ بسبب مشاكل فنية تتعلق بتنسيق تسجيل الشركات الإسرائيلية وقضايا أمنية أخرى".
مصدر : وكالات
رقم : 977625
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
"خبير الضارب" الصاروخ الجديد للحرس الثوري
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
شمخاني: أمريكا ليست متماسكة لدفع محادثات فيينا
9 شباط 2022
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
9 شباط 2022
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
9 شباط 2022
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
"صافر".. كارثة بيئية تعيش ما بين وعود الأمم المتحدة الزائفة وتحذيرات حكومة صنعاء
9 شباط 2022
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
خطط بن سلمان الظلامية، هل يمكن علمنة الشعب السعودي؟
9 شباط 2022
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
9 شباط 2022
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
8 شباط 2022
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
8 شباط 2022
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
8 شباط 2022
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
8 شباط 2022
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
8 شباط 2022
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
8 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ردود الفعل على ضربة فصيل مقاومة عراقي للإمارات
اسلامي: ايران قادرة على انتاج الوقود النووي بمختلف النسب
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الدولة ونظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (رض)