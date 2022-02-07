هل سيتم انتخاب رئيس جديد للعراق؟

وبحسب بيان للدائرة القانونية في مجلس النواب فان الامر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في البلاد يوم امس الاحد بتعليق ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة سيؤثر على جدول اعمال الجلسة، ولم يحدد البيان نوع التاثير وابعاده.



وقد تحدثت مصادر مطلعة عن احتمالية تعليق جلسة اليوم لعدم تحقق النصاب القانوني الذي حددته المحكمة الاتحادية باغلبية الثلثين، وذلك بعد اعلان عدد من القوى السياسية في العراق مقاطعتها للجلسة وبينهم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وغيرهم.



وكان البرلمان العراقي قد اصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الاتحادية صدر عن الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي امس الاحد بخصوص تأثير قرار المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، على جدول اعمال جلسة اليوم.



وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيانها، إنه "تنفي الدائرة القانونية في مجلس النواب صدور بيان او تصريح منها مفاده عدم تاثير الامر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا اليوم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية"، ودعت، وسائل الاعلام الى "تحري الدقة واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المخولة في مجلس النواب".



يذكر أنه كانت قد قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الاحد، مقاطعة جلسة البرلمان المقررة يوم غد.



وقالت الكتلة في بيان، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات واستمرارا للحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين 7/2/2022".



ومن جانبه أعلن تحالف السيادة، امس الأحد، مقاطعته جلسة اليوم الاثنين المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.



وبدوره دعا تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق الى مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية.



وقال الاطار في بيان، إنه "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية كان موقف الاطار وحلفاءه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية قبل اكمال التفاهمات".



وأضاف أن "موقفنا لازال كما هو ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الاثنين"، داعياً الى "مزيد من التشاور للوصول الى حلول واقعية ومقبولة واكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

