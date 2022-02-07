الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر

إيران (إسلام تايمز) - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، إن رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر لـ"إيران" ويحتاج قرارات سياسية من واشنطن، مشيراً إلى "فريق المفاوضين الإيرانيين يغادر طهران غدًا إلى فيينا لمواصلة المفاوضات".