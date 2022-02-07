الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر

وبين خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي تابعه مراسل موقع "إسلام تايمز
" في طهران، إن "الدول الغربية تواجه اليوم اختبارًا في فيينا والكرة في ملعبهم لإحياء الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "على السلطات الأمريكية أن تعلم أنها لا تستطيع أن تدفع ثمن القرارات الهدامة والخاطئة بموجب القرار 2231 من جيوب الشعب ويجب أن تكسب ثقة الإيرانيين".
ولفت خطيب زاده إلى أنه "حتى الآن حصل تقدم في بعض القضايا خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر"، موضحاً أن "إيران نفذت كافة تعهداتها في الاتفاق النووي فيما لم نر أي خطوة من قبل الولايات المتحدة تأتي في سبيل احترام حقوق الشعب الايراني".
وأشار "إذا قدمت واشنطن في المفاوضات القادمة الضمانات اللازمة وعملت في إطار الاتفاق النووي والتزمت به سنصل إلى نتيجة ملموسة".
وفيما يتعلق بالمحادثات مع السعودية، قال "سنواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد لكن موعد هذه المباحثات يعود للرياض"، منوهاً إنه من المؤسف أن نرى بعض الدول ومنها السعودية تقوم بدعم الجماعات الانفصالية الارهابية وخاصة الاحوازية.
وهاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بريطانيا، وقال "البريطانيون يفكرون في تدمير اللغة والهوية الإيرانية لكنهم دخلوا الحرب التي خسروها مسبقاً"، مضيفاً "حقيقة أن بعض الأجانب يحاولون إلحاق الضرر باللغة الفارسية وهؤلاء لا يملكون الأهلية في الأساس لهذه الخطوة".
وتابع خطيب زاده: يجب أن تعلم الحكومة البريطانية أنها حولت لندن إلى نقطة محورية للأعمال المعادية للجمهورية الإسلامية، وقد أعربنا عن احتجاجاتنا الجادة للسلطات البريطانية وقلنا إن هذا السلوك غير العقلاني لا يتناسب مع التصرف المسؤول لحكومة في النظام الدولي".
ونبه المسؤول الإيراني إن "لغة الدبلوماسية والتفاهم خطر على الكيان الصهيوني وأصدقائنا في المنطقة على علم بمؤامرات هذا النظام".