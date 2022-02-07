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الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 13:36

الاحتلال يصوت اليوم على مرشح جديد خلفا لـ'مندلبليت'

الاحتلال يصوت اليوم على مرشح جديد خلفا لـ
وذكرت قناة كان العبرية، أن المحامية "غالي بهراب-ميارا" هي المرشحة الأوفر حظا لتولي هذا المنصب، وقد أعلن ساعر ولابيد عن دعمهما لترشيحها.
مصدر : وكالات
رقم : 977667
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