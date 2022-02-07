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الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 17:11

روسيا..تسجيل نحو 172 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا..تسجيل نحو 172 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (15442) تليها مدينة بطرسبورغ (13372) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (12230).

وتظهر الأرقام تراجعا في عدد الإصابات مقارنة بالحصيلة اليومية السابقة التي تجاوزت 180 ألف إصابة، وكذلك 661 حالة وفاة.

ووفقا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 12 مليونا و982023 إصابة، تعافى منها 10 ملايين و624954 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 336023 حالة وفاة حتى الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 977702
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