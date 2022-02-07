العراق: الزاملي يعلن عقد اجتماعاً لحسم تشكيل اللجان النيابية غدا

وقال حاكم الزاملي خلال الجلسة التداولية لمجلس النواب انه "ابتداءً من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعاً مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بوصفها المفصل المهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب".



وأضاف "سنأخذ بعين الاعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية"، لافتاً، الى أن "قوة مجلس النواب بقوة هيئة رئاسته واعضائه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية".



وأكد "السعي بكل قوة لتكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب".