الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 18:01

وزير خارجية فنلندا: نأمل بإحياء الاتفاق النووي ودور ايران مهم في المنطقة

وزير خارجية فنلندا: نأمل بإحياء الاتفاق النووي ودور ايران مهم في المنطقة
وقال هافيستو، في تصريح للصحفيين مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان عقب محادثاتهما في طهران اليوم الاثنين: كانت ايران من البلدان الاوائل التي اعترفت باستقلال فنلندا قبل 90 عاما وتعد بلدا هاما لفنلندا وعلى صعيد المنطقة ايضا.

واضاف: استطعنا التباحث حول مختلف المواضيع وفنلندا إحدى البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ونأمل تعزيز التعاون بين ايران والاتحاد الاوروبي كما تبادلنا وجهات النظر حول هذا الموضوع اليوم.

وتابع: تبادلنا الافكار حول موضوع افغانستان وأفخر بالاجتماع مع ممثل ايران في شؤون افغانستان ونعلم ان ايران تؤدي دورا مهما للغاية في افغانستان كما انها تستضيف نازحين كثر من هذا البلد وقدمت فنلندا الدعم بهذا الموضوع بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة واستضافت عددا من النازحين الافغان من ايران.

وعدّ هافيستو الاستقرار الاقليمي يكتسب أهمية كبيرة كما ان ايران لاعب مهم للغاية وقد اوضح زميلي امير عبداللهيان الوضع في سوريا واليمن ونأمل بالتوصل الى سبل سلمية لايجاد حلول لهذه القضايا.

وأعرب عن أمله بمشاركة وفد ايراني في ملتقى هلسينكي والاستمرار في التعاون مع ايران، وترحيبه بمفاوضات فيينا ونشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران وكذلك التعاون مع هذه المنظمة الدولية.

ولفت الى دعم بلاده للاتفاق النووي وأملها في إحياء الاتفاق النووي والتوصل الى اتفاق جيد كما ان فنلندا تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعلم ان ايران تتعاون بشكل جيد مع الوكالة الدولية وفي النهاية فان النتيجة الجيدة للمفاوضات حول الاتفاق النووي تمنح الفرصة لتنمية التبادل بين البلدين.

وردا على سؤال حول عدم اتخاذ الاتحاد الاوروبي أية خطوة بشأن نكث اميركا لتعهداتها في الاتفاق النووي قال: إن ماحدث بشأن الاتفاق النووي كان مخيبا للامال والبلدان الاوروبية دعمت باستمرار الاتفاق وكان يحدونا الامل مع اوروبا ب"اينستكس" وشاركنا فيها كما ان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل كان ناشطا للغاية في البحث عن سبيل للحل والاستمرار في التعاون.

ونوه الى ان بلاده تنتظر بفارغ الصبر التوصل الى اتفاق بمفاوضات فيينا.
مصدر : وكالات
رقم : 977720
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر
قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
7 شباط 2022
الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
7 شباط 2022
صنعاء تحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع
صنعاء تحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع
7 شباط 2022
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
7 شباط 2022
الاتحاد الأفريقيّ يطرد "إسرائيل" بالإجماع.. ما الحكمة؟
الاتحاد الأفريقيّ يطرد "إسرائيل" بالإجماع.. ما الحكمة؟
7 شباط 2022
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
5 شباط 2022
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
5 شباط 2022
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
5 شباط 2022
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
5 شباط 2022
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
5 شباط 2022
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
5 شباط 2022
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
5 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها