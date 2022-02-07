الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 18:58

وزير الخارجية: نهتم بتطوير علاقاتنا مع جميع الدول الاوروبية

وزير الخارجية: نهتم بتطوير علاقاتنا مع جميع الدول الاوروبية
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه نظيره الفنلندي بيكا هافيستو اضاف أمير عبداللهيان ان اوروبا لديها طاقات مهمة للغاية بالنسبة لإيران، قائلا: نرحب بتوسيع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكننا نهتم بتطوير علاقاتنا مع جميع الدول الاوروبية وليس هذه الدول الثلاث فحسب.

واشار وزير الخارجية الى انه بحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في لقاءه مع نظيره الفنلندي ، معتبرا ان العلاقات الثنائية بين البلدين تسير على مسارها الصحيح.

وقال امیر عبد اللهيان ان التوازن يحكم السياسة الخارجية لحكومة الرئيس ابراهيم رئيسي وهي تهتم بتطوير العلاقات مع جميع دول العالم ومن ضمنها الدول الاوروبية.

واشار الى لقائه مع نظيره الفنلندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي وقال: لقد اتفقنا في نيويورك على تطوير العلاقات بين البلدين، وخلال لقاء اليوم، بحثنا 11 وثيقة تعاون مشتركة وناقشنا تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والتكنولوجي بين البلدين.

وحول محادثات فيينا، قال وزير الخارجية: لم يتم التعامل مع جزء من مطالبنا برفع الحظر في مفاوضات فيينا الأخيرة، لافتا الى ان كبير المفاوضين علي باقري وكبار الخبراء الايرانيين سيركزون في الأيام المقبلة في فيينا على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها، مؤكدا ان على الأطراف الاخرى ابداء التزامها بالأتفاق النووي.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه الجولة من المفاوضات، وقال ان ذلك يعتمد على مبادرة وسلوك الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الامريكية وهل هي تسعى للاتفاق بحسن نية وجدية أم لا.

واكد امير عبد اللهيان ان ايران ستواصل مساعيها للتوصل الى اتفاق جيد وحتى "سريع" وذلك بجدية وحسن النية والتفاؤل.
رقم : 977731
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر
قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
7 شباط 2022
الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
7 شباط 2022
صنعاء تحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع
صنعاء تحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع
7 شباط 2022
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
7 شباط 2022
الاتحاد الأفريقيّ يطرد "إسرائيل" بالإجماع.. ما الحكمة؟
الاتحاد الأفريقيّ يطرد "إسرائيل" بالإجماع.. ما الحكمة؟
7 شباط 2022
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
عاجل: وفاة الطفل ريان المغربي
5 شباط 2022
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
الرئيس الإيراني: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية في جو من الاحترام والتفاهم
5 شباط 2022
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
رئيسي يؤكد على ضرورة مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية
5 شباط 2022
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
5 شباط 2022
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
5 شباط 2022
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
موقع إيران الإقليمي والدولي بعد الثورة الإسلامية
5 شباط 2022
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها
5 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟
مستقبل وجود "إسرائيل" في الاتحاد الافريقيّ.. ما الذي يحاول العدو تحقيقه؟
عبداللهیان: نتابع مفاوضات فيينا بجدية لكننا لن نرهن وضعنا بها