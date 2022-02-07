مليونية السودان .. إلى متى سيستمر حكم العسكر؟

وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين، والافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين.



وتوجه المتظاهرون في الخرطوم نحو القصر الرئاسي مقر اقامة الفريق اول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ومجلس السيادة الحاكم.



وبحسب مصادر ميدانية فإن قوات الامن تعاملت مع المتظاهرين بعنف مفرط واطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم وهو ما ادى الى اصابة عدد منهم، وقام الامن باغلاق عدد من الطرق بهدف تخفيف عدد المحتجين، واتسعت رقعة التظاهرات لتشمل بورتسودان ومدني وكسلا وعطبره وغيرها من المناطق.



وبحسب المصادر أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ أكثر من ثلاثة أشهر.



وخرج الآلاف من السودانيين المناهضين للانقلاب العسكري في وسط العاصمة ومدنها المجاورة بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني َومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.



وهتف المتظاهرون "العسكر إلى الثكنات والجنجويد ينحل" في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي انبثقت عن ميليشيات الجنجويد التي اتهمتها منظمات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب عام 2003 في إقليم دارفور غرب البلاد.



وقالت مصادر اعلامية ان قوات الامن استبقت التظاهرات بحملة اعتقالات طالت عددا من قيادات لجان المحتجين، واشار نشطاء الى ان قوات الامن تهدف من هذه الحملة لكبح جماح التظاهرات، واضافوا ان المجلس العسكري وغطاؤه المدني يظنون ان عملية الاعتقالات والقمع ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري.



ويرى مراقبون ان الوضع في السودان لن يستقر للسلطة العسكرية دون ان تتوصل الى صيغة مرضية مع الطرف المدني، الذي لا يزال يمتلك نسبة كبيرة من الشارع وهو ما يتيح له الضغط على السلطة العسكرية للرضوخ الى مطالبه.



وبعد مرور أكثر من مئة يوم على الانقلاب العسكري في السودان، تعمقت أزمة الأوضاع الاقتصادية، وازدادت العزلة الخارجية، وتمددت رقعة الحرب على مساحة البلاد، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على معيشة وأمن المواطن السوداني.



الـ25 من اكتوبر العام2021 كان يوما مفصليًا في المشهد السياسي السوداني وهو تأريخ الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح البرهان، أعقبه اتفاق البرهان حمدوك الذي اطاح بآمال الشعب السوداني وثورته لخروج السودان الي بر الأمان.



وعقب هذه التطورات تحول الشارع الي مرجل يغلي في كل ولايات السودان عبر تظاهرات ما زالت مستمرة تدعو لمدنية الدول ، شعارها السلمية، أُحبط الشعب السوداني بعد ان فقد قياداته وحكماءه.