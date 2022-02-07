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الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 21:46

توكاييف يصادق على إلغاء صلاحيات الرئيس المؤسس في كازاخستان

توكاييف يصادق على إلغاء صلاحيات الرئيس المؤسس في كازاخستان
وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الكازاخية، الإثنين، أن توكاييف صادق على التعديلات التي أقرها البرلمان بشأن صلاحيات مؤسس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور.

ويلغي القانون الجديد "الرئاسة مدى الحياة" التي كان يتمتع بها نزارباييف في مجلس الأمن القومي وجمعية شعب كازاخستان.

كما تم إلغاء المادة التي تنص على الرجوع إلى نزارباييف عند اتخاذ قرارات الدولة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية.

وسبق أن وافق البرلمان الكازاخي على القانون المذكور وأحاله إلى الرئاسة من أجل المصادقة.

يشار إلى أن نزارباييف استقال من الرئاسة عام 2019، عقب حكم البلاد لنحو 30 عاما، إلا أنه احتفظ لنفسه بحق الرئاسة مدى الحياة لكل من مجلس الأمن القومي وجمعية الشعب.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني المنصرم، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي كبرى مدن البلاد.

وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.
مصدر : وكالات
رقم : 977754
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