إعلام الإحتلال.. سماع دوي انفجار قوي قرب ’تل أبيب’

وبحسب موقع 0404 الإسرائيلي، فإن سكان المنطقة أفادوا بسماع دوي انفجار قوي في منطقة ريشون لتسيون وحولون وبات يام ونيس زيونا. وقال أحد السكان إن حجم الانفجار كان كبيرا لدرجة أنه شعر "بزلزال".



وقال الموقع إن "مصدر الانفجار غير معروف في الوقت الحالي".