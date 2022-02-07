اليمن/ تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان من عدة جبهات

اسلام تايمز (اليمن) - أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء عبدالقادر المرتضى اليوم عن تحرير عشرة من أسرى الجيش واللجان من عدة جبهات .