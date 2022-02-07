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الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 22:19

اليمن/ تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان من عدة جبهات

اليمن/ تحرير 10 من أسرى الجيش واللجان من عدة جبهات
وأوضح المرتضى في تغريدة على حسابه في ” تويتر ” ان عمليات التبادل جرت بتفاهمات محلية .. سائلاً من الله الفرج لبقية الأسرى .
رقم : 977759
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