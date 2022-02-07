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الاثنين 7 شباط 2022 ساعة 22:21

الحشد الشعبي يدمر نفقاً ومضافة لـ”داعش” في الانبار

الحشد الشعبي يدمر نفقاً ومضافة لـ”داعش” في الانبار
وقالت الهيئة في بيان، إنه "جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الاول ) بالحشد الشعبي بالتنسيق مع لواء ٣٠ الفرقة السابعة في الجيش العراقي ولواء مغاوير( حرس حدود) وبناءً على توجيهات قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار اللواء ضياء ناصر لتفتيش المناطق الواقعة خلف الشريط الحدودي داخل الأراضي العراقية".

وأشارت إلى أن "العملية شملت تفتيش مناطق ( طويسان و ابو بعيرة و سدة ومسكار وتلول طيارة)"، مبينة أنها "اسفرت عن العثور على مضافة لفلول داعش الإرهابي تحتوي على أغطيه ومواد غذائية، فضلا عن العثور على نفق حيث تم تدميرهما بشكل كامل".

وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن مداهمة وكرين لتنظيم داعش الارهابي، شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري دقيق، واستكمالاً لعمليات البحث والتفتيش التي نفذتها قطعاتنا في فرقة المشاة السادسة نهار اليوم، وبمعلومات دقيقة من قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات العسكرية وقوة من لوائي المشاة (٢٢، ٥٩) تم خلالها مداهمة وكرين اثنين لداعش الإرهابية في منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأضافت، أنه "تم تضبط بداخل احداهما حزاما ناسفا بالإضافة إلى مستلزمات اعاشة ومواد أخرى"
رقم : 977760
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