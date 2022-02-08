وأضاف المنفي، في بيان، أن "أي عملية سياسية في ليبيا يجب أن تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية ولا تهدد المكاسب التي تم تحقيقها".



وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المنفي رسميا انطلاق "مشروع المصالحة الوطنية" الشاملة في البلاد.



ولسنوات عانى البلد الغني بالنفط من نزاع مسلح يأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهائه، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.



ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد للانتخابات، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.