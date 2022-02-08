الادميرال سياري: لسنا بحاجة للآخرين لسد حاجتنا للمعدات

واوضح الأدميرال حبيب الله سياري على هامش مراسم تجديد قادة ومنتسبي القوات المسلحة العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية في ايران عند المرقد الطاهر للامام الراحل (ره) اننا لسنا بحاجة الى الاخرين لسد حاجتنا للمعدات وقال ان الامام الراحل كان يؤكد دوما بشكل خاص على الاكتفاء الذاتي وانتاج المعدات وطنيا.



وأضاف أمير سياري ان المسؤولين كانوا يقولون إن أحداً لن يبيعنا شيئاً عند الحديث عن شراء معدات عسكرية ؛ وكان الإمام (رضي الله عنه) يرد عليهم إنه ليس الآن فقط ، ولكن طالما أنكم متمسكون بالثورة ، فلن يبيعوا لكم المعدات.



وأضاف ألادميرال سياري ان الامام الراحل قال لنا اعتمدوا على انفسكم واعملوا على سد حاجاتكم بانفسكم وحتى كان يرد على من يقول اننا لانملك التقنيات بالقول ان الاخرين ايضا لم يكونوا يمتلكون في البداية التقنيات ومن هنا عليكم ان تعملوا وتصنعوا وتنتجوا الافضل .