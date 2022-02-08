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الثلاثاء 8 شباط 2022 ساعة 10:16

المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين

المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
وفي مراسم احتفالية بمناسبة عشرة الفجر (أعياد انتصار الثورة الاسلامية)، قال العميد رمضان شريف: ان ابناءكم في القوات المسلحة يبذلون قصارى جهودهم لصيانة ارواح المواطنين والدفاع عن جغرافيا الوطن وحماية الثورة الاسلامية، وقد اثبتوا في العمل كيف يتصدون في الساحة للاميركان العدو الاول للامة الاسلامية.

وأضاف: لقد شاهدتم في السنوات الماضية استهداف طائرة تجسس أميركية غالية الثمن بأسلحة مصنعة محليا تماما، كما اعلنا بكل شجاعة اننا قصفنا قاعدتهم الكبرى بالصواريخ، حيث أدركوا أنهم يواجهون إرادة راسخة وسدا فولاذيا لأبناء الثورة والقيادة.

وأشار العميد شريف الى هروب أميركا من افغانستان، وقال: انهم وبعد 20 عاما غادروا البلد المجاور لنا بكل ذلة ومهانة، مضيفا أن أساس توجهات أميركا مبنية على نهب الشعوب وهي لا تلتزم بأي شيء آخر.

وأردف: ستشهدون أن الأميركان سيتركون السعوديين والاماراتيين في المستقبل أذلاء بائسين بما لا حد له، والدليل الواضح على ذلك هو أنهم يدعمون أدواتهم ما دامت تعود عليهم بالنفع.
رقم : 977837
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