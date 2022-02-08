كندا تفرض حالة الطوارئ في أوتاوا

ونقلت وسائل اعلام كندية عن محافظ مدينة أوتاوا جيم واتسون قوله إن “السلطات اتخذت القرار بعد خروج الأوضاع عن السيطرة في المدينة” معتبراً أن العاصمة مشلولة بشكل تام منذ أكثر من أسبوع.



ووصف واتسون سلوك المتظاهرين بأنه “غير مقبول” بإغلاقهم طرقات وسط المدينة وإطلاق أبواق شاحناتهم الثقيلة بشكل مستمر.



وأوضحت بلدية أوتاوا في بيان أن قرار الطوارئ يعكس الخطر الجسيم والتهديد الذي تتعرض له سلامة السكان وأمنهم جراء الاحتجاجات المستمرة ويؤكد الحاجة إلى دعم من السلطات القضائية والهيئات الحكومية الأخرى.



وأضاف البيان إن الإجراء يوفر أيضاً قدراً أكبر من المرونة داخل إدارة البلدية للسماح لمدينة أوتاوا بمواصلة العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية للسكان.



يذكر أن سائقي الشاحنات يحتلون شوارع العاصمة الكندية منذ أكثر من أسبوع ويطلقون أبواق شاحناتهم في تظاهرة يطلقون عليها اسم “قافلة الحرية” احتجاجاً على قوانين التطعيم الالزامي مطالبين بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الوباء.