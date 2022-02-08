قائد الثورة: اميركا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ابدا

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية انه في الذكرى السنوية للبيعة التاريخية من قبل كوادر القوة الجوية مع الامام الخميني (رض) في 8 شباط/فبراير عام 1979، اعتبر سماحة قائد الثورة خلال استقباله اليوم الثلاثاء حشدا من قادة القوة الجوية والدفاع للجيش، تلك البيعة الرائعة منعطفا واكد بان العامل لخلود وديمومة وتاثير تلك الحركة الكبرى والصانعة للتاريخ تمثل في عمل اعلامي وتبيان صحيح لتلك القضية في اطار فني وقال: اليوم ايضا وبغية مواجهة هجمة العدو الرامية لتحريف الحقائق والمنجزات والتقدم والاجراءات الملحمية للجمهورية الاسلامية هنالك حاجة الى حركة دفاعية وهجوم مركب حول محور الواجب الفوري والحاسم لجهاد التبيين.