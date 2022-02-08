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الثلاثاء 8 شباط 2022 ساعة 13:47

الخارجية الروسية: هجوم روسيا على دول الجوار فكرة مجنونة لا أساس لها

الخارجية الروسية: هجوم روسيا على دول الجوار فكرة مجنونة لا أساس لها
وقال مصدر "بشكل عام، كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه حتى في حالة عدم وجود أسباب لتطبيق هذا النوع من القيود على روسيا، فسيتم العثور عليها ، أو بالأحرى اختراعها، بما في ذلك ، كما أكدنا بالفعل ، فكرة هجوم على دول الجوار مجنونة، لا أساس لها".

وكثفت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الضاربة؛ ويأتي ذلك، في الوقت، الذي تدعي فيه سلطات كييف والإدارة الأميركية، أن روسيا تحشد قوات كبيرة على حدود أوكرانيا، "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة".

وتؤكد روسيا عدم وجود أي نية لديها، لشن عدوان على أوكرانيا؛ وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.

وحذر الرئيس بوتين اليوم، من انجرار الدول الأوروبية في حرب مع روسيا في حال انضمام أوكرانيا للناتو، وفي حال حاولت هي استعادة السيطرة على القرم بالطرق العسكرية.

ولفت بوتين إلى أن مثل هذه الحرب لن تكون فيها جهة منتصرة.

وأشار إلى أن الحديث عن انتهاك روسيا لوحدة أراضي أوكرانيا "غير صحيح"، لأن انضمام القرم إلى روسيا تم بعد إسقاط السلطة في أوكرانيا بالقوة، وكانت روسيا مضطرة لحماية سكان القرم بعد "الانقلاب" في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 977864
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