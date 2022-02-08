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الثلاثاء 8 شباط 2022 ساعة 16:55

عبداللهيان : نمضي بمفاوضات فيينا الى الامام مع التزام الخطوط الحمراء

عبداللهيان : نمضي بمفاوضات فيينا الى الامام مع التزام الخطوط الحمراء
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية خلال حضوره اجتماعا مغلقا لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء قدم خلاله للنواب تقريرا مسهبا عن مسيرة المفاوضات النووية.

اعلن ذلك النائب في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا بيغي في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" وقال: ان وزير الخارجية قال باننا نمضي بالمفاوضات الى الامام في الاطر المحددة ومع التزام الخطوط الحمراء ونسعى من اجل اتفاق ناجح يحظى بالعزة والكرامة.

واضاف ان وزير الخارجية صرح انه بمعزل عن ان الاتفاق النووي كان اتفاقا جيدا ام لا، فاننا نمضي بالمفاوضات الى الامام في اطاره وبما اننا نفذنا التزاماتنا فيه نسعى من اجل تحقيق مصالحنا منه.

وقال النائب في مجلس الشورى: ان السيد عبداللهيان قال ايضا؛ رغم ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل بالتحرك في مسار اجهاض الحظر الا اننا وبادراكنا لهذا الموضوع ومن اجل الاستفادة من حقوقنا في الاتفاق النووي نتابع الغاء الحظر في المفاوضات.

وتابع قائلا ان وزير الخارجية صرح بان الطرف الاخر يسعى في المفاوضات من اجل استسلام الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي موضوع الغاء الحظر يقول الاوروبيون لنا بان هذه مشكلتكم، اذهبوا وحلوا مشكلتكم مع الاميركيين.
رقم : 977885
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