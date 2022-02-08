الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 شباط 2022 ساعة 19:37

الرئيس العراقي يوجه طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري

الرئيس العراقي يوجه طلبا للمحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع صالح، إنه "نظراً لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين 54، 55 من الدستور، وعدم استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و 10/اتحادية/2022) و (16/اتحادية/ 2022) في 3 شباط 2022، في جلسة 7 شباط 2022".

وأضاف، "نرجو من محكمتكم تفسير المادة (72/ثانياً) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانياً) أعلاه والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنباً لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور".
مصدر : وكالات
رقم : 977909
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
المتحدث باسم الحرس الثوري: أميركا ستترك السعوديين والاماراتيين أذلاء بائسين
8 شباط 2022
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
ازدواجية الإعلام السعودي في التعامل مع القضايا الإنسانية.. المغرب واليمن
8 شباط 2022
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية للأردن.. الاهتمامات والأهداف
8 شباط 2022
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
الكشف عن صفقة سعودية ـ إسرائيلية جديدة... التطبيع مقابل خدمات التجسس
8 شباط 2022
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر
8 شباط 2022
لمواصلة المفاوضات؛ باقري یغادر طهران متوجها الى فيينا
لمواصلة المفاوضات؛ باقري یغادر طهران متوجها الى فيينا
8 شباط 2022
الدولة ونظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (رض)
الدولة ونظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (رض)
7 شباط 2022
العميد جلالي : الردع الدفاعي للبلاد نابع من التفكير الثوري
العميد جلالي : الردع الدفاعي للبلاد نابع من التفكير الثوري
7 شباط 2022
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات يعتبر مسألة مهمة وخطًا أحمر
7 شباط 2022
قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
قائد الثورة الاسلامية يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
7 شباط 2022
الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
الشيخ زكزاكي: للشعب اليمني الحق في الرد على جرائم العدوان
7 شباط 2022
صنعاء تحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع
صنعاء تحذر من مغبة انزلاق المنطقة إلى ساحة صراع
7 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الدولة ونظرية ولاية الفقيه في فكر الإمام الخميني (رض)
مسؤول يمني: العمليات بعمق الإمارات والسعودية مستمرة حتى خروج التحالف من اليمن
لماذا ستفشل المؤامرات التي تحاك ضد حزب الله؟