اليمن.. استشهاد وإصابة 5 مدنيين بنيران العدوان السعودي على صعدة

وأفادت مصادر يمنية بأن جيش العدوان السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين في منطقتي المفتح والرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين بينهم مهاجر إفريقي.



واشارت المصادر إلى أن أربعة مواطنين أصيبوا يوم أمس إثر قصف مدفعي وصاروخي للعدو السعودي على منطقتي آل الشيخ والرقو بذات المديرية.



تجدر الإشارة إلى أن العدوان السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي وغالبا ما يسقط شهداء وجرحى، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.