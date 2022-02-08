الديمقراطي الكردستاني يكشف سيناريوهات بديلة لزيباري

وقال سلام في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الديمقراطي الكردستاني متمسك ب‍هوشيار زيباري كمرشح رئيسي لمنصب رئيس الجمهورية ولدينا القناعة الكاملة بنزاهة القضاء العراقي في اعادة الحق الى نصابه وتأكيد نزاهة وكفاءة مرشحنا للتنافس على منصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "بعض الاطراف تتلاعب وتتحايل على القوانين من خلال استغلال توقيتات أو آليات لخلط الأوراق بغية تمرير أجنداتهم السياسية".



وأضاف سلام، اننا "من منطلق الحقوق الانتخابية والاستحقاق المكوناتي سنعمل على مناقشة عدد من الأسماء لتقديمها كمرشحين للمنصب اضافة الى مرشحنا الرئيسي هوشيار زيباري لتكون خطوات بديلة في حال اي التفاف يعمل من خلاله دعاة المناصب كما حصل سابقاً للتجاوز على استحقاق المكون، اضافة الى تقديم عدد من اسماء المرشحين المحايدين والبعيدين عن التمثيل الحزبي دون الإعلان عن اسمائهم لضمان عدم استهدافهم قبل يوم جلسة البرلمان المقررة للتصويت على اسم مرشح رئاسة الجمهورية".