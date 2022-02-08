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الثلاثاء 8 شباط 2022 ساعة 21:09

الوفد الإيراني يجتمع بالوفدين الصيني والروسي في فيينا

الوفد الإيراني يجتمع بالوفدين الصيني والروسي في فيينا
والتقى رئيس الوفد الإيراني المفاوض المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر علي باقري كني مساء اليوم الثلاثاء بالوفد الصيني في فيينا، ويأتي هذا اللقاء عقب لقاءين عقدهما باقري مع نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا.

هذا وعقد الوفدان المفاوضان الإيراني والروسي اجتماعا اليوم الثلاثاء في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات التي استؤنفت اليوم في فيينا.

ووصل "باقري كني"، فجر اليوم إلى عاصمة النمسا، لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 مع التركيز على إلغاء الحظر الظالم.

وفي أول لقاء له بفندق كوبورغ اليوم، تباحث رئيس الفريق الإيراني المفاوض مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا قبل أن يلتقي نظيره الروسي ميخائيل أوليانوف".

واستؤنفت الجولة الثامنة من محادثات رفع الحظر ، التي بدأت في 27 ديسمبر الماضي، اليوم (الثلاثاء) بعد توقف لمدة اسبوع حيث عادت الوفود إلى العواصم الأسبوع الماضي للتشاور واتخاذ قرارات سياسية.

وفي الأيام الأخيرة ، أعرب الجانب الآخر عن الامل باختتام المفاوضات في هذه الجولة بينما كانت السياسة المبدئية للفريق المفاوض الإيراني منذ البداية ترتكز على تحقيق المصالح والمبادئ فيما يعتمد وقت التوصل إلى اتفاق على توفير هذه المصالح.
رقم : 977917
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