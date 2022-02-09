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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 08:43

انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح

انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح
وقال سكان محليون إن شرطة أبو ظبي أغلقت الطرق الرئيسية عقب انفجارين عنيفين.

لحظة حصول الانفجار في احد الأبنية في #ابوظبي #الامارات pic.twitter.com/T8sWjjmjRk
— jamal cheaib (@JamalCheaib) February 8, 2022


 قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء إن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز في مبنى ولم ينتج عنه أي إصابات.، وأضافت الوكالة أن “الفرق المختصة قامت بإخماد الحريق وإخلاء المبنى احترازيا والسيطرة على الموقف وجاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق”.

ونشر شهود عيان في الإمارات مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر انفجاراً في مبنى وتصاعد الدخان منه.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشارا كثيفا لقوات الأمن ورجال الإطفاء، وتوقفا لحركة المرور في أحد شوارع العاصمة الإماراتية. فيما سُمع دوي انفجارات وشوهد انفجار وحريق، إضافة إلى دخان يتصاعد من أحد المباني.

بدورها، حذرت السفارة الأميركية في أبو ظبي الرعايا الأميركيين من هجوم محتمل بالصواريخ أو بطائرة مسيّرة على العاصمة الإماراتية.

ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين في أبو ظبي باتباع عدد من إجراءات السلامة والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات مستقبلية إضافية.

وخلال الأسابيع الماضية، كررت حركة أنصار الله اليمنية استهداف العاصمة الإماراتية أبو ظبي بهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، أسفرت إحداها في 17 يناير/كانون الثاني الماضي عن مقتل 3 أشخاص وتعطيل الملاحة مؤقتا في مطار أبو ظبي الدولي.
رقم : 977985
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