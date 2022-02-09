انفجار وحريق وسط أبو ظبي والسلطات توضح

الإمارات (إسلام تايمز) - بث مراسلون يرافقون فريق بالمياراس البرازيلي المشارك في فعاليات “يوم النخيل الرياضية” مباشرة من أبو ظبي لحظة وقوع الانفجارات، وتحدثوا عن انتشار واسع لسيارات الشرطة وتحرك لسيارات الاسعاف.