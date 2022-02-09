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الأربعاء 9 شباط 2022 ساعة 09:33
بوريل: روسيا تقوم بدور بناء في المفاوضات النووية
وقال بوريل في تصريح الثلاثاء: ان روسيا تقوم بدور بناء في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني.
وأقر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بأن ايران كانت ملتزمة بتعهداتها قبل انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.
مصدر :
وكالات
رقم :
978002
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