بوريل: روسيا تقوم بدور بناء في المفاوضات النووية

وقال بوريل في تصريح الثلاثاء: ان روسيا تقوم بدور بناء في المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني.



وأقر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بأن ايران كانت ملتزمة بتعهداتها قبل انسحاب اميركا من الاتفاق النووي.