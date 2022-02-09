قالت الوزارة في بيان، إن "أبطال طيران الجيش تمكنوا من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية في كركوك".



وأضافت أن "ذلك جاء اثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".